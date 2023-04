Carlo Ancelotti y el deseo de una noche mágica

"Lo más importante es pensar que es un partido de 180 minutos e intentar hacerlo bien en el partido de mañana. No es decisivo, pero nos puede dar ventaja para manejar mejor el partido de vuelta”, expresó el italiano y agregó que el plantel se encuentra motivado e ilusionado con lograr el bicampeonato. Además, reconoció que deben aprovechar el jugar el primer partido en el Bernabéu, para poder sacar una ventaja y manejar mejor la vuelta.

Ancelotti quiere jugar la final de la Champions League ante Milan

El ganador del Premio Onze d'Or al entrenador del 2022 manifestó su deseo de poder enfrentar al Milan en la final de la UEFA Champions League el próximo 10 de junio en Estambul, Turquía. Los Rojinegros se medirá ante el Napoli en los cuartos de final. "Paolo y Estambul no es un recuerdo bonito sobre todo en 2005. A Maldini le tengo todo el cariño del mundo, ha sido mi capitán y mi compañero y si nos podemos ver el día de mi cumpleaños (el día de la final) será muy bueno", expresó. "Ancelotti me llamó después del sorteo y me dijo que nos veríamos en Estambul", había confesado hace unos días el actual Director del Área Técnica del Milan.