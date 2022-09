Canelo Álvarez le ganó a Golovkin por decisión unánime

El experimentado boxeador asiático, titular de los cinturones AMB y FIB de peso medio, descartó su retiro de la actividad, al asegurar que siente "la pasión por el boxeo".

"Todavía tengo este fuego en mí. No estoy cansado, estoy fresco. Si la oportunidad llega, buscaré volver", afirmó el kazajo, quien asumió "un error táctico" en la pelea que cerró la trilogía.

"Empecé despacio porque quería ver cómo se desarrollaba el combate. No estuve tan acertado con mis golpes y al final los jueces puntuaron a su favor. No quiero menospreciar su victoria, pero no sentí que fuera más rápido o más fuerte. Los golpes que llegaron de su parte no fueron lo suficientemente fuertes", concluyó.

En el 2017, Álvarez y Golovkin empataron. En el 2018, Canelo se lo llevó en las tarjetas. En 2022 repitió ese resultado. ¿Y ahora? ¿Una cuarta batalla o revancha contra Bivol?