Camilo Ugo Carabelli ganó y avanzó en Indian Wells, mientras Navone cayó en su debut ante Giron

Camilo Ugo Carabelli celebró su triunfo ante Martin Damm Jr. y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

El argentino Camilo Ugo Carabelli logró avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer al estadounidense Martin Damm Jr. por 7-6(5) y 6-3 , mientras que Mariano Navone quedó eliminado luego de caer frente al local Marcos Giron por 4-6, 7-5 y 6-3 .

El triunfo de Ugo Carabelli significó una respuesta positiva tras una irregular gira sudamericana, en la que había sumado buenos resultados pero también algunas derrotas que lo obligaban a recuperar confianza.

El primer set fue muy parejo y se desarrolló sin quiebres de servicio , con ambos jugadores sosteniendo sus juegos con solidez. Ugo Carabelli asumió la iniciativa desde el fondo de la cancha y, pese a cometer algunos errores no forzados, mantuvo una postura ofensiva. Incluso logró levantar un set point en el noveno game antes de llevar la definición al tie break .

En ese momento clave el argentino mostró mayor decisión y se quedó con el parcial 7-6(5) . En el segundo set mantuvo la presión con su derecha, encontró el quiebre en el tramo final y cerró el partido 6-3 . En la próxima ronda enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima .

¡QUÉ GARRA, CAMILO!



Enorme victoria de Ugo Carabelli sobre el local Damm por 7-6 (5) y 6-3 en su debut en #IndianWells.



Nakashima, su próximo desafío.

Navone luchó pero Giron reaccionó y lo eliminó

Distinta fue la historia para Mariano Navone, que comenzó con buenas sensaciones ante el local Marcos Giron. El bonaerense ganó el primer set 6-4 luego de recuperar un quiebre y aprovechar su oportunidad en el momento justo.

Sin embargo, el estadounidense reaccionó en el segundo parcial, elevó su nivel y consiguió el quiebre clave en el 5-5 para cerrar el set 7-5.En el tercer y decisivo capítulo, Giron tomó rápidamente el control del partido con un quiebre en el tercer game y administró la ventaja hasta sellar el triunfo 6-3.

Otros resultados de la primera ronda en Indian Wells

Entre los partidos destacados de la jornada en el Masters 1000 de Indian Wells se registraron los siguientes resultados:

Gabriel Diallo venció a Mattia Bellucci

Jenson Brooksby superó a Alexei Popyrin

Zizou Bergs derrotó a Jan-Lennard Struff

Miomir Kecmanovic avanzó tras el retiro de Daniel Altmaier

Matteo Berrettini venció a Adrian Mannarino

Reilly Opelka superó a Ethan Quinn

Gael Monfils derrotó a Alexis Galarneau

Preguntas y respuestas clave sobre los argentinos en Indian Wells

¿Quién ganó en Indian Wells entre los argentinos?

El argentino Camilo Ugo Carabelli ganó su partido de primera ronda al derrotar a Martin Damm Jr. por 7-6(5) y 6-3.

¿Quién quedó eliminado en Indian Wells?

El argentino Mariano Navone fue eliminado tras perder ante el estadounidense Marcos Giron por 4-6, 7-5 y 6-3.

¿Contra quién jugará Ugo Carabelli en la segunda ronda?

En la próxima instancia del Masters 1000 de Indian Wells, Ugo Carabelli enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima.

¿Qué torneo se está jugando en Indian Wells?

Indian Wells es un Masters 1000 del circuito ATP, uno de los torneos más importantes del tenis mundial después de los Grand Slam.