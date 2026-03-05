5 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
buenas y malas

Camilo Ugo Carabelli ganó y avanzó en Indian Wells, mientras Navone cayó en su debut ante Giron

El argentino Camilo Ugo Carabelli superó a Martin Damm Jr. y avanzó de ronda en Indian Wells. Mirá cómo les fue al resto de los nuestros.

Camilo Ugo Carabelli celebró su triunfo ante Martin Damm Jr. y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Camilo Ugo Carabelli celebró su triunfo ante Martin Damm Jr. y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Camilo Ugo Carabelli logró avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer al estadounidense Martin Damm Jr. por 7-6(5) y 6-3, mientras que Mariano Navone quedó eliminado luego de caer frente al local Marcos Giron por 4-6, 7-5 y 6-3.

Lee además
El argentino Francisco Comesaña no pudo.
mejor ni hablar

Mal día para los argentinos en el ATP de Santiago: tres derrotas en octavos
Franco Colapinto afronta su primera temporada completa en Fórmula 1 como piloto titular de Alpine.
automovilismo

Colapinto llega con confianza al inicio de la temporada de F1

Camilo Ugo Carabelli mostró carácter y avanzó en el Masters 1000

El primer set fue muy parejo y se desarrolló sin quiebres de servicio, con ambos jugadores sosteniendo sus juegos con solidez. Ugo Carabelli asumió la iniciativa desde el fondo de la cancha y, pese a cometer algunos errores no forzados, mantuvo una postura ofensiva. Incluso logró levantar un set point en el noveno game antes de llevar la definición al tie break.

En ese momento clave el argentino mostró mayor decisión y se quedó con el parcial 7-6(5). En el segundo set mantuvo la presión con su derecha, encontró el quiebre en el tramo final y cerró el partido 6-3. En la próxima ronda enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2029301412685881672&partner=&hide_thread=false

Navone luchó pero Giron reaccionó y lo eliminó

Distinta fue la historia para Mariano Navone, que comenzó con buenas sensaciones ante el local Marcos Giron. El bonaerense ganó el primer set 6-4 luego de recuperar un quiebre y aprovechar su oportunidad en el momento justo.

Sin embargo, el estadounidense reaccionó en el segundo parcial, elevó su nivel y consiguió el quiebre clave en el 5-5 para cerrar el set 7-5.En el tercer y decisivo capítulo, Giron tomó rápidamente el control del partido con un quiebre en el tercer game y administró la ventaja hasta sellar el triunfo 6-3.

Otros resultados de la primera ronda en Indian Wells

Entre los partidos destacados de la jornada en el Masters 1000 de Indian Wells se registraron los siguientes resultados:

  • Gabriel Diallo venció a Mattia Bellucci

  • Jenson Brooksby superó a Alexei Popyrin

  • Zizou Bergs derrotó a Jan-Lennard Struff

  • Miomir Kecmanovic avanzó tras el retiro de Daniel Altmaier

  • Matteo Berrettini venció a Adrian Mannarino

  • Reilly Opelka superó a Ethan Quinn

  • Gael Monfils derrotó a Alexis Galarneau

Preguntas y respuestas clave sobre los argentinos en Indian Wells

¿Quién ganó en Indian Wells entre los argentinos?

El argentino Camilo Ugo Carabelli ganó su partido de primera ronda al derrotar a Martin Damm Jr. por 7-6(5) y 6-3.

¿Quién quedó eliminado en Indian Wells?

El argentino Mariano Navone fue eliminado tras perder ante el estadounidense Marcos Giron por 4-6, 7-5 y 6-3.

¿Contra quién jugará Ugo Carabelli en la segunda ronda?

En la próxima instancia del Masters 1000 de Indian Wells, Ugo Carabelli enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima.

¿Qué torneo se está jugando en Indian Wells?

Indian Wells es un Masters 1000 del circuito ATP, uno de los torneos más importantes del tenis mundial después de los Grand Slam.

Temas
Seguí leyendo

Ajedrez: el prodigio argentino rozó un récord histórico en el Aeroflot Open

La sede de la Finalissima se define entre Miami y Londres

Cuándo corre Colapinto en el GP de Australia

Sorpresa en el fútbol argentino: el noveno irá a la Libertadores

Contra todo pronóstico, Boca goleó de visitante a Lanús y cortó la sequía de triunfos

El Chacho Coudet llegó a River con los tapones de punta

Automovilismo: el mendocino Lautaro Campione se apunta a correr toda la temporada de la Fórmula 4

Fútbol argentino: cuándo vuelven a jugar los equipos mendocinos tras el paro

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto comenzará su primera temporada completa en Fórmula 1 como piloto titular de Alpine.
automovilismo

Cuándo corre Colapinto en el GP de Australia

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Mendoza se diferencia en la licencia de conducir y mantiene el límite legal en los 18 años.
Seguridad vial y jóvenes

Mendoza, a contramano del país: no permite manejar a los 17 años

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras