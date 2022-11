Camerún, rival de Brasil en Qatar, no pudo con Panamá

Panamá: Mosquera; Murillo, Escobar, Cummings y Andrade; Puma, Godoy, Yanis y Carrasquilla Alcázar; Christian Martínez e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

Goles en el segundo tiempo: 3m. Eric Maxim Choupo-Moting (C) y Michael Murillo (P).

Cambios en el segundo tiempo, antes de comenzar: Ebosse por Tolo (C), N'Koudou por Toko Ekambi (C) y Choupo-Moting por Vincent Aboubakar (C); 8M. Kunde por Ntcham (C);

15m. Barcenas por Yanis (P) y Welch por Carrasquilla Alcázar (P); 25m. Bassogog por Mbeumo (C); 27m. Fajardo por Christian Martínez (P), Phillips por Puma (P) y Wooh por N''Koulou (C) y 42m. Anderson por Cummings (P) y Murillo por Godoy (P).

Arbitro: Sultan Mohamed, de Emiratos Arabes Unidos.

Estadio: Mohammed Bin Zayed Stadium, en Abu Dhabi.

Los goles del partido