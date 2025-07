¿Cambia de club? La imponente oferta que analiza Lionel Messi

Y se sabía No hubo hazaña y el PSG eliminó al Inter Miami de Messi del Mundial de Clubes

L'Equipe, que nunca tuvo una línea editorial condescendiente con Messi, disparó con un fuerte título: "El nuevo dilema de Messi". En el artículo arroja el dato de que el club de Yeda, una de las ciudades más opulentas del Reino de Arabia Saudita, utilizará una potente oferta para seducir a Messi, con quien ya avisaron que "iniciaron negociaciones".

Y profundiza: "El club saudí busca fichar a Lionel Messi a partir de diciembre, una vez que expire su contrato con Inter Miami. No es ningún secreto que Arabia Saudita intentó ficharlo en el verano de 2023, al finalizar su contrato con PSG. Dos años después la liga local no pierde la esperanza, ya que el argentino volverá a ser agente libre a partir de diciembre. No se han revelado los detalles financieros de las negociaciones, pero el país que albergará el Mundial de 2034 pretende hacer todo lo posible para inclinar la balanza”.

Dónde iría Lionel Messi

Al Ahli pertenece como propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que también es propietario de Newcastle, de la Premier League de Inglaterra.

No se trata de la primera vez que, desde la región, intentan persuadir a Messi de mudarse de continente, sobre todo porque es de público conocimiento que el capitán argentino mantiene un fuerte vínculo comercial con Arabia Saudita en su potente rol de embajador turístico internacional: ya había intentado incorporar a la Pulga cuando finalizaba su espinoso vínculo con PSG a mediados de 2023.

Fuente: El Gráfico