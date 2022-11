Byron Castillo oficialmente se quedó sin Mundial de Qatar

La Tri fue la última selección de las clasificadas al Mundial de Qatar en presentar su lista de convocados. Gustavo Alfaro esperó hasta el final para dar a conocer los 26 jugadores que viajarán a Qatar, y dio la sorpresa con algunos convocados, incluyendo la ausencia de Byron Castillo . La razón, justamente, estaba en la inclusión o no del defensor que fue cuestionado por Chile por una supuesta falsa nacionalidad, y al que la Federación Ecuatoriana pidió que no convocaran.

Fueron horas calientes en el búnker de La Tri en Madrid. El lateral derecho ecuatoriano era una fija para Alfaro, pero la resolución del TAS de la semana pasada provocó que no la FEF no tomara riesgos y evitara su convocatoria. El Tribunal de Arbitraje determinó que Castillo nació en Tumaco (Colombia) y aunque su pasaporte ecuatoriano es verdadero, tiene información falsa. En consecuencia, no sacó a Ecuador del Mundial; sin embargo, le quitó tres puntos de las Eliminatorias para el Mundial 2026, además de una multa económica. La FIFA tiene a ese documento como el principal argumento para determinar los datos de los futbolistas, siendo un problema para el defensa tricolor. Mismo desde Zurich le sugirieron a Francisco Egas, presidente de la FEF, que no lo lleven a Qatar.