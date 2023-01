Brighton, con Alexis Mac Allister, goleó al Liverpool por la Premier League

image.png

Aunque Klopp intentó reaccionar con la entrada simultánea de Ben Doak, Naby Keita, Joe Gómez y Harvey Elliott, el marcador sólo se movió del lado que no deseaba el técnico alemán. Y, nuevamente March, esta vez con una asistencia, fue protagonista.

Danny Welbeck no la desaprovechó y el Liverpool recibió un baldazo de agua fría de realidad. No está bien, no carbura y ya son veinte jornadas de Premier League. Aún tiene tiempo para reaccionar, pero la realidad es que pasado el ecuador del campeonato, no está ni en puestos europeos. El título, hace tiempo que pasó al olvido.

https://twitter.com/OfficialBHAFC/status/1614367944955334658 The start of a special afternoon! pic.twitter.com/r8B5Z3QIaK — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 14, 2023

Alexis Mac Allister y el reconocimiento del Brighton: "Nuestro campeón"

Brighton And Hove brindó hoy al argentino Alexis Mac Allister, campeón mundial en Qatar 2022, un cálido recibimiento en la previa del partido ante Liverpool por la Premier League.