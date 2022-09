Boxeo: Marcelo "Tagua" Puebla noqueó el 1° round a Cristian "el Gringo" Cortez.

22-Boxeo. Gran victoria ante su gente de MarceloPuebla ante CristianCortez. Domingo 25-09-22.JPG Boxeo. Gran victoria de Marcelo Puebla ante Cristian Cortez. Boxeo. Gran victoria de Marcelo Puebla ante Cristian Cortez.

Primer round

Los dos salieron a mostrar su cartas de movida nomás y a los 40 segundos Puebla, pupilo del profesor Lito Negri de la Isla del Río Diamante, metió el 1-2 arriba ante “El Gringo” Cortez. Un segundo después, Puebla conectó un zurdazo a la zona alta, sintiendo dicha mano el cordobés atendido en el rincón por su entrenador, Víctor Balmaceda.

A los 45 segundos, Puebla dominador del ring metió otra potente mano a la zona alta de Cortez que lo hizo trastabillar, recibiendo el conteo protector.

Al 1m40s de la pelea con Puebla que lo fue a buscar sabiendo que estaba sentido Cortez el sanrafaelino metió un gancho de derecha sobre el parietal izquierdo del cordobés que lo hizo ir al piso, recibiendo nuevamente el conteo del árbitro internacional Juan Carlos Garro pero ésta vez no se pudo recuperar, cayendo por nocaut en primer round.

Luego de esa acción, “El Gringo” Cortez recibió atención médica en su rincón por precaución.

Vuelta con victoria del campeón mendocino, Marcelo ”Tagua” Puebla de solo 20 años de edad quien recibió una ovación al finalizar el combate sumando su quinta victoria en 6 combates con 5 triunfos, dos de ellos por nocaut y una derrota.

Por el lado del cordobés, Cristian “El Gringo” Cortez, sumó su tercera derrota como profesional, cayendo en su primera presentación por nocaut técnico, la segunda la perdió por puntos y ahora vuelve a caer pero por nocaut en el primer round.

La palabra de los protagonistas

MARCELO “TAGUA” PUEBLA

Primero y principal quiero agradecer al profesor Lito Negri que siempre está conmigo y a toda la gente que vino a acompañar, la verdad que fue una pelea muy rápida, no esperábamos que fuera así porque Cortez en un rival muy duro pero metí las manos justas que le entró a mi rival y ahí empezó a definirse la pelea.

Metí la primera mano, la sintió y lo fui a buscar porque vi que estaba medio perdido, luego metí un gancho arriba fue al piso y se terminó la pelea.

La victoria la comparto con todo el gimnasio y compañeros de la Isla del Río Diamante y para mi mamá que siempre me está apoyando por es una mujer que me llena el corazón y porque estoy orgulloso de tener una madre así.

CRISTIAN “EL GRINGO” CORTEZ

Me agarró en frío, me metió una mano pero bueno esto es así y una mano te puede dar la vuelta historia y le tocó ganar a él (Puebla), ésta noche.

Lo habíamos estudiado bien, no esperábamos ésta mano que me sintió y después me agarró con otra derecha en punta y no me pude recuperar y se terminó la pelea, son cosas del boxeo y lo felicito al “Tagua” Puebla.

Ahora a seguir entrenando en su momento habrá revancha.

LITO NEGRI (Entrenador de Marcelo “Tagua” Puebla)

Estoy muy contento porque se vio el trabajo del gimnasio y de la preparación física. Nosotros habíamos planificado ésta pelea de no dejarlo acerca porque el cordobés es un hombre fuerte donde Marcelo Puebla hizo lo que teníamos planificado.

Parece que Marcelo “Tagua” puebla tiene las manos picantes, yo no me había dado cuenta de eso y las hizo sentir.

La humildad que tiene el “Tagua” y las ganas de progresar y son cosas de la vida que a uno lo pone en ese lugar y para eso está el equipo que cada día se suma más gente donde se sumó otro chicos donde irá la mayor cantidad de días que pueda a ayudarnos en la preparación física.

En lo que viene me llamó Jorge Brizuela de Buenos Aires para ver si para el 17 de octubre se podría concretar alguna pelea con Marcelo Puebla porque ya se está hablando en el ámbito boxístico del mejor nivel. Les interesa a varios promotores y esperamos hacer algo más en San Rafael, algo más para nuestro público y después empezar a trabajar para afuera.

Por el lado de Joel Arena, peleará el próximo 7 de octubre en General Alvear.

Volviendo a Marcelo “Tagua” Puebla de solo 20 años le estoy pidiendo que se saque el pasaporte porque puede haber algo muy importante afuera también porque boxeadores de menos de 25 años tienen muchas posibilidades de combatir en el exterior en un nivel juniors.

La victoria la comparto con mi señora (Liliana)que me hace el aguante en todo y no hay que olvidarse de saludarla, para mi familia, Erika, mis nietos, Camila, mi yerno Carlos, para todos ellos porque son los que me dan el aliciente para seguir adelante y que me dicen “viejo” vos no vas a dejar nunca esto, el boxeo te va a dejar antes a vos.

VÍCTOR BALMACEDA (Entrenador de Cristian “El Gringo” Cortez).

La verdad lo que pasó fue una verdadera pena porque habíamos entrenado muy fuerte para esta pelea en el gimnasio, la habíamos planificado muy bien y bueno lamentablemente recibió un cross de izquierda y no se pudo recuperar.

Esto es boxeo y una mano te cambia todo lo planificado y que le vamos hacer, la verdad una pena.

Veníamos de dos derrotas, queríamos recuperarnos, nos pareció que era una pelea ganable pero esto boxeo y pasó lo que pasó.

Ahora a volver a entrenar y veremos que sale para adelante.

