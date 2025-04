Bombazo: el retiro de Ángel Di María se define entre dos equipos del fútbol argentino

El contrato que firmó finalizará en junio, por lo que la dirigencia del Benfica tendrá que negociar si el argentino se queda o no para disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos . Su decisión final no solo impactará en el presente del club europeo, sino también a River Plate y Boca Juniors.

Sobre el Xeneize , en caso de que decida no seguir con Las Águilas, representa un problema menos al momento de enfrentarlo en el certamen internacional, equipo que comparte el grupo C -además del Bayern Múnich y el Auckland City-.

Te podría interesar: Lionel Messi: legado, récords y pasión por la camiseta argentina

Mientras que el Millonario ve con buenos ojos en caso de que no siga en Europa, porque tiene la posibilidad de incorporarlo gracias a una novedosa regla de la FIFA que, como participante del mundial, tendrá la posibilidad de sumar nuevos jugadores a su plantilla. De esta forma, Marcelo Gallardo podría imaginar un regreso del Angelito al país con la camiseta de la Banda.

Sin embargo, el delantero muestra un interés mayor en regresar a Santa Fe, junto al club que le permitió dar sus primeros pasos. Incluso nunca ocultó su deseo por retirarse en Rosario Central y con un título en la mano: “La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo".

Fuente: TN.