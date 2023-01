Boca - Racing: por donde se verá la final del viernes

Ya no falta nada. Ya está todo definido. Boca y Racing se medirán el próximo viernes a partir de las 12:30 por la Supercopa Internacional en Emiratos Árabes Unidos donde los planteles ya están alojados y se entrenan pensando en este duelo que sumará estrella. Sin embargo, faltaba un detalle más que importante la televisación : por dónde verlo.

Esta determinación fue lo último que se dio a conocer en relación a este partido y este martes ya quedó definido. El encuentro entre el Xeneize y la Academia se podrá ver por la pantalla de DSports de manera exclusiva. Esta decisión fue más que sorpresiva ya que DirecTV no tiene derechos con la Liga Profesional y nadie se esperaba esta determinación. Lo cierto es que la Supercopa Internacional no depende de la LPF sino de AFA, por lo que los derechos de televisación fueron sorteados y la cadena se quedó con el encuentro.

Por esta misma razón, el Pack Fútbol no será necesario para ver este duelo. Además de la tradicional señal de televisión, también se podrá seguir a través de la plataforma y aplicación DGO. Pero las novedades no quedan allí, aquellos que no sean clientes de DirecTV podrán seguirlo a través de la App de manera gratuita.