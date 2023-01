Boca Juniors va a la carga por un campeón del mundo

Las conversaciones comenzaron antes del Mundial, se intensificaron luego de la hazaña en Qattar. Por otra parte, el futbolista no ve con malos ojos volver a la liga argentina a partir de este sondeo. Desde lo económico no se está tan lejos con el jugador que recientemente rechazó un ofrecimiento del Vasco da Gama. Desde el entorno familiar no existe plena seguridad en volver al país, pero con ciertas condiciones esta postura, tan importante para cada futbolista, podría revertirse.

Hace casi exactamente dos años Sevilla pagó 7.5 millones de euros por él, más dos millones en variables para hacerse de los servicios de Alejandro Goméz, proveniente de Atalanta. El contrato del futbolista tiene extensión hasta 2024. Según precisiones de Estadio Deportivo, lo curioso del vínculo del Sevilla con el argentino es que no cuenta con cláusula de rescisión, siendo el único del plantel que no cuenta con ella. No obstante, en caso de haber anunecia de las dos partes, el vínculo se puede romper en 2023.

No es el primer contacto con el Campeón del Mundo. “Esto no lo sabe nadie, pero me hablaba siempre Aníbal Matellán para llevarme a Boca”, reveló el Papu en Junio de 2020 en el podcast “Libres de humo”. “Fue apenas asumió (Gustavo) Alfaro, que me tuvo en Arsenal. Estaban (Nicolás) Burdisso con Aníbal. Yo tengo muy buena relación con Aníbal y me llamaron, me dijeron si me interesaba y mi respuesta fue que estaba cómodo acá, que no era el momento para volver a la Argentina”, destacó el futbolista sobre el antecedente inmediato de una ligazón que ya lleva tiempo e incluso trascendió la Copa del Mundo.

Fuente: Doble Amarilla