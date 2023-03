Boca Juniors descolocado, ¿y ahora quién será el DT?

Los tomó por sorpresa, fue un cimbronazo, estaban seguros de que Gerardo Martino iba a decir que sí y sería el director técnico del Club Atlético Boca Juniors . Pero el Tata dijo que no y le complicó los planes a Juan Román Riquelme , que veía como escenario ideal tener un técnico antes del fin de semana, que pudiera debutar ante Monagas en Venezuela en el primer partido de la Libertadores el jueves 6/4. Por esa confianza que había con el ex DT de la Selección, justamente, es que en el Consejo de Fútbol todavía no tienen claro el nombre del entrenador que reemplazará a Hugo Ibarra. Pese a eso, la danza de nombres ya empezó a girar y hay uno, particularmente, que por ahora les saca un poquito de ventaja al resto: Diego Martínez.

El técnico de 44 años que trabajó en las Inferiores de Boca, actualmente está dirigiendo en Tigre. Y ahí, obviamente, el problema. Por varias razones, lógico: porque tiene un proyecto consolidado, que incluso lo llevó a jugar una final con el Xeneize el año pasado, porque debutará en la Sudamericana (ante San Pablo en Victoria) justo el mismo día que lo hará el Xeneize en la Libertadores, porque en el Matador quieren que sea el DT en la Copa y porque también desde el club confirman que no tiene en su contrat ninguna cláusula de salida para irse a otro club (un rumor que había corrido hacía algún tiempo).

Ahora bien, ¿entonces eso quiere decir que Boca se puede ir olvidando de Martínez? No, en absoluto. Y si la puerta está abierta de toda maneras es únicamente por Riquelme: según pudo averiguar Olé, y más allá de las condiciones contractuales e impedimentos que existen desde Tigre, si Román se comunica directamente con el club el escenario puede ser favorable para el Xeneize.

Martínez, que arrancó en las Inferiores de Boca allá por el 2011, donde acompañado por Jorge Raffo y Salvador Pasini dirigió a jugadores como Obando, Facundo Colidio y Equi Fernández, encajaría en los planes de Boca, donde ya se había mencionado después de que se fuera Sebastián Battaglia y asumiera Ibarra. Por ahora, el Gigoló -como apodan al DT que subió con Tigre a Primera- sería la primera opción. ¿Y si te llama Román?

Las otras opciones de Riquelme para el banco

Si bien Martínez sería la primera opción, no es la única. Mucho más después de lo que pasó con Martino. Entonces, ¿cuáles son los otros nombres que empezaron a sonar? Uno de los más fuertes de esa lista es José Pekerman, quien tiene una gran relación con Riquelme, aunque la contra en este caso saldría del lado del propio DT: a sus 73 años no estaría en sus planes volver al trabajo día a día, a esa intensidad, siendo que viene de dirigir dos selecciones como Colombia y Venezuela. Pese a eso, no deja estar presente y ser una alternativa.

El otro nombre muy fuerte, sin dudas, es el de Carlos Bianchi. Y si aparece en escena no es únicamente por su pasado glorioso en el club y su excelente relación con Román, sino también porque desde su propia familia lo pusieron sobre la mesa... "Carlos habla bastante seguido con Román. Son amigos. Sería muy lindo que agarre Boca y dé otra vuelta olímpica. No quiero ilusionar a nadie pero vamos a intentar convencerlo. Yo, como hincha, quiero que mi abuelo vuelva a ser técnico de Boca", dijo Paul Bianchi, nieto del Virrey. Sin embargo, de momento volver al club no estaría en los planes del DT de 73 años.

Saliendo de Pekerman y de Bianchi, los únicos dos de esas variantes que están a la altura de Martino en prestigio y trayectoria, la lista empieza a sumar nombres al menos en el run run del Mundo Boca: ¿Facundo Sava? ¿Cacique Medina? ¿Diego Alonso? ¿El Ruso Zielinski? Decide Román, aún golpeado por la negativa del Tata...

Fuente: Olé