Boca estaría negociando la contratación de una estrella europea

El belga, que no atraviesa un buen momento futbolístico volvió a mostrar su fanatismo por el ex jugador de Boca y habló de la posibilidad de encontrarse con él en una cancha de fútbol.

"Soy amigo de Marcos Rojo y lo felicite por el titulo, me dijo que tenia que venir a Boca, Roman estaria dispuesto a charlar con el Real Madrid, seria un sueño ya que soy hincha"



Eden Hazard en Radio

El jugador del Real Madrid es un admirador de Riquelme, en su cuenta de Twitter hace más de ocho años había expresado estar viendo la Libertadores para disfrutar a Román, y durante la misma red social expresó su tristeza cuando el ídolo de Boca decidió retirarse. Durante un partido entre su ex club, Chelsea y el West Ham, el belga marcó un gol y lo festejó con el Topo Gigio, poco después JR le envió su camiseta firmada.

En una entrevista con RTBF de Bélgica, a Hazard le preguntaron con qué jugador le gustaría encontrarse. "Si no hubiera estado cerca de Zidane y Thierry Henry, los habría mencionado. Pero un jugador que nunca he conocido me llevaría a Riquelme. Vi todos sus vídeos cuando era más joven. Sí, me gustaría encontrarme con él en un campo o simplemente hablar con él. Sería genial", dijo.

Fuente: Twitter/Diario registrado