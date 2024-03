image.png Biglia y el amargo recuerdo del Papu Gómez por la lesión que marcó un distanciamiento

El exvolante confesó que, a casi seis años de aquel incidente, no ha tenido contacto alguno con el Papu Gómez. "¿Sabés cuándo me lo volví a cruzar? Hace 20 días, en un torneo de pádel. Mi hijo quería una foto con el Papu. Y… andá a sacártela, ¿qué le iba a decir, que no porque una vez me rompió todo?", reveló Biglia en una entrevista con La Nación.