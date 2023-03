Batalla campal entre padres de chicos de baby fútbol

Si bien algunas mujeres intentaban disipar el conflicto, también se puede observar cómo algunos involucrados intentaron causar destrozos. Como se trataba de un partido de niños de 7 años, en el video se pueden ver varios jugadores de las categorías mayores y, sobre todo, muchos padres de los nenes.

Vecinos de la zona de Villa Luzuriaga aseguraron que en las afueras del club Malvinas Argentinas se escucharon disparos, mientras dentro de la institución más de 50 personas se trenzaban a trompadas.

De acuerdo a las denuncias del joven que capturó el video, todo comenzó cuando uno de los padres del equipo de Haedo le pegó a dos nenes -ambos menores de edad- que estaban observando el último partido de la noche, perteneciente a la categoría 2016 (chicos de no más de 7 años).

Batalla campal de adultos luego de un partido de la categoría 2016 entre Julio A. Roca de Merlo y Bernardino Rivadavia de Haedo. Sencillamente lamentable.



“Qué vergüenza la gente del berna pegándole a 2 chicos, uno 2009 y otro 2013. No se puede más así, ahí lo tienen a su queridísimo y poderoso berna”, señaló el joven que capturó la pelea.

Cristian, uno de los padres que tiene a sus hijos jugando en el club Bernardino Rivadavia, desmintió esa versión en diálogo con Nosotros a la Mañana (Canal 13): “En la zona del buffet había un papá con un nene y el chico que supuestamente fue agredido por un padre se peleó con otro nene en realidad. Pero entró a la cancha y dijo que le había pegado un mayor”.

“Acusó primero al delegado, después a un técnico, después al otro y también a otro adulto de nuestro equipo. Acusó a cuatro personas diferentes y es totalmente mentira”, agregó el hombre, quien remarcó que él, a pesar de estar en el club, no participó de la pelea: “Agarré a mis hijos, me puse a un costado y nos retiramos. Está muy mal lo que pasó, eso no se discute”.

A su vez, Cristian desligó a la Asociación Vecinal Malvinas Argentinas del conflicto, ya que solo prestó las instalaciones para que se disputen los partidos. Por ultimo, defendió al club Bernardino Rivadavia: “Mis hijos y mi sobrinos juegan en el Berna, yo también jugué. Tengo más de 30 años en el club, tenemos gente y dirigentes fabulosos que se desloman por el club”.

“Todos hablan mal del club nuestro y es una institución ejemplar. Lo peor es mentir, porque por una mentira así se generó este disturbio completamente repudiable. Salgo a defender a los dirigentes que se desloman por el club”, agregó.