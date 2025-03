¡Baile cósmico en el Monumental! El vestuario de Brasil fue un velorio

“La presión siempre es grande. Nunca huyo de mis responsabilidades y soy consciente de todo lo que representa, de todo lo que se estaba gestando y es natural que todo lo que habíamos planificado para un partido como el de hoy terminara no sucediendo. Tengo que reconocer cómo fue el partido, cómo fue el juego, la actuación del equipo rival, que merecidamente consiguió el resultado y nosotros no tuvimos sentido de reacción ni siquiera después del 2-1”, expresó.

“Es un proceso complicado, difícil, un momento aún más grande, pero no tengo dudas en decir que encontraremos el camino. Todos los años de experiencia en el fútbol son quizás los momentos más delicados, pero nunca me doy por vencido y siempre he sabido encontrar caminos importantes en los grupos que he dirigido”, aseveró.