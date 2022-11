"Ayer fue un día muy triste y muy difícil", lamentó Nicolás González

González, atacante de Fiorentina de Italia y reemplazado por el ex San Lorenzo Ángel Correa, publicó hoy en su cuenta personal de Instagram: "Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo fuera del Mundial por una lesión (desgarro en el bíceps femoral izquierdo)".

Copa del Mundo Ángel Correa: "La convocatoria me tomó por sorpresa"

"Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida", prosiguió el ex Argentinos Juniors, quien fue dado de baja junto al delantero Joaquín Correa (Inter, Italia), también lesionado.

"El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta que es tan difícil de aceptar, ¡pero no me voy a rendir jamás!", destacó el futbolista nacido en Escobar.