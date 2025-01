Australia Open: el tenis argentino tiene a sus representantes

no pudo ser

Tomás Etcheverry, quien viene de una gran temporada, se medirá en su debut con el italiano Flavio Cobolli, un rival peligroso pero al que puede superar si mantiene su consistencia en la cancha. Etcheverry, con su potente saque y agresividad, se perfila como uno de los tenistas argentinos más prometedores del torneo.

Además, Facundo Díaz Acosta se enfrentará a Zizou Bergs (Bélgica), mientras que Federico Coria buscará superar a Brandon Boyer (EE.UU.). Otros jugadores como Francisco Comesaña (vs. Daniel Altmaier, Alemania), Camilo Ugo Carabelli (vs. Learner Tien, EE.UU.) y Mariano Navone (vs. Jack Draper, Reino Unido) también estarán presentes en la primera ronda, con la esperanza de seguir avanzando y representar a la Argentina con orgullo.

El cuadro de tenis femenino: Podoroska, Riera y Carlé en busca de la sorpresa

En la rama femenina, tres argentinas intentarán dejar su marca en Melbourne. Nadia Podoroska, ex semifinalista de Roland Garros y actualmente en proceso de recuperación de su mejor nivel, debutará frente a la rusa Karolína Muchová, una rival experimentada pero que también tiene altibajos en su rendimiento. Si Podoroska está en forma, tiene las armas para dar la sorpresa y avanzar en el torneo.

Julia Riera, que ha tenido un 2024 en ascenso, se medirá contra Beatriz Haddad Maia, una jugadora muy competitiva de Brasil. La argentina, con un estilo de juego agresivo, buscará mantener su solidez para dar el batacazo en esta primera ronda.

Por último, María Lourdes Carlé tendrá un difícil desafío en la primera ronda contra la estadounidense Amanda Anisimova, una jugadora que está en constante evolución y que podría ser una gran prueba para la argentina, pero Carlé tiene la garra y determinación para poner en aprietos a su rival.