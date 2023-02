Aseguran que Messi está lejos de seguir en el PSG

Mientras tanto, sigue latente la opción de que el astro argentino arribe a la MLS para jugar en el Inter Miami, liderado por David Beckham.

Messi quedaría libre en junio, por lo que ya podría negociar con una nueva institución para sumarse en ese entonces.

No obstante, la intención del reciente campeón del mundo sería continuar algunos años más en la élite del fútbol, por lo que una llegada a Estados Unidos le pondría un freno a la competitividad para el finalista del premio The Best al mejor jugador del mundo.