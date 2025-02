Arranca la Primera Nacional: cuándo juegan los equipos mendocinos

El sábado 8 el reforzado San Miguel recibirá a Tristán Suárez, mientras que Quilmes hará lo propio con Gimnasia y Tiro de Salta y Almagro enfrentará a San Martín de Tucumán. Los tres encuentros comenzarán a las 5 de la tarde.

En San Miguel, que fue asociado a las sociedades anónimas deportivas e incluso acusaron a su presidente de lavar dinero (cuestión que incluso tuvo que aclarar), se destaca el debut de Sebastián Battaglia como técnico y de sus 14 refuerzos, entre los que figuran los ex Boca Gino Peruzzi y Cristian Erbes, y el ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield, Brahian Aleman. Quilmes, por su parte, presentará como figura top al lateral derecho Leonel Vangioni (ex River y Newell´s).

El domingo 9 a las 19:15 será el “Clásico del Oeste”, en el que se cruzarán Almirante Brown y Deportivo Morón, donde el primero de ellos aventaja por cuatro partidos en el historial a su rival.

La fecha concluirá el lunes, con Agropecuario – Chacarita a las 17:30 y Atlanta – Deportivo Madryn, a las 19.

Días y horarios de la primera fecha de la Primera Nacional:

Jueves 6/2

Colón – Temperley a las 21:10

Viernes 7/2

Arsenal – All Boys a las 17

Nueva Chicago – San Telmo a las 19

Chaco For Ever – Estudiantes de Buenos Aires a las 21:30

Sábado 8/2

Colegiales – Alvarado a las 17

San Miguel – Tristán Suárez a las 17

Quilmes – Gimnasia y Tiro de Salta a las 17

Almagro – San Martín de Tucumán a las 17

Los Andes – Patronato a las 17

Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto a las 20:30

Domingo 9/2

Mitre de Santiago del Estero – Defensores Unidos a las 17

Central Norte – Talleres de Remedios de Escalada a las 17

Gimnasia y Esgrima Jujuy – Defensores de Belgrano a las 17

Racing de Córdoba y Maipú a las 19

Almirante Brown – Deportivo Morón a las 19:15

Ferro – Güemes de Santiago del Estero a las 21:30

Lunes 10/2