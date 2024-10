Arranca el Torneo Nacional de Futsal para personas con Síndrome de Down: lo que tenés que saber

La provincia de Mendoza será el epicentro del Torneo Nacional de Futsal para personas con Síndrome de Down . La competencia, que reunirá durante cuatro días a jugadores de todo el país, tendrá lugar en el departamento de San Martín y, quien se consagre como ganador, podrá participar de una experiencia inolvidable.

Empate Mendoza: uno de los equipos que participará del Torneo

Oriunda de Córdoba, la fundación “Empate” en la provincia se encuentra como franquicia social, y la impulsa la Asociación Down Mendoza (ADOM). “Es una escuela de fútbol para personas con Síndrome de Down. Arrancamos con chicos desde los 3 años en adelante, no tenemos límite de edad y es tanto para hombres como para mujeres", precisó.