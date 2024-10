Empate: una apuesta al deporte, la inclusión laboral y el arte para personas con síndrome de Down

Este 4 de octubre la fundación Empate celebra un año más trabajando para la inclusión de las personas con síndrome de Down en el arte, el deporte, el trabajo y demás . Se trata de una fundación que tiene sede en varias partes del país, entre ellas Mendoza, y en Perú. Para festejar, esta mañana estuvieron en el mayorista Oscar David y le siguió una serie de actividades durante toda la jornada.

Si bien es reconocida por ser la primera escuela de fútbol exclusiva para chicos con síndrome de Down, desarrolló su franquicia en diferentes lugares para que las personas puedan acceder a actividades deportivas gratuitas, con el fin de “reducir brechas sociales y económicas”.

Todas las actividades de Empate son gratuitas y exclusivas para personas con síndrome de Down, busca impulsar el desarrollo laboral mediante talleres de distintos oficios, como pastelería. Además, capacita gratuitamente a empresas que quieren contratar personal con síndrome de Down: los forman en el trato con personas con síndrome de Down, tanto cuando son empleadas como cuando son clientes.

La principal fuente de financiación de la organización son las donaciones individuales. Además, cuenta con el sistema de padrinazgo por el cual algunas empresas apadrinan actividades. Y la fundación se anota en cuanto subsidio esté disponible como una vía adicional de ingresos.

Día de Empate en Mendoza

Se trata de una jornada que se celebra concientizando, en la que voluntarios y alumnos visitan empresas, y salen a la calle a visibilizar el trabajo que realizan. "Reforzamos nuestro compromiso con la sociedad, para concientizar y fomentar la inclusión de las personas con Síndrome de Down", explicaron desde Empate Mendoza.