Argentinos Juniors volvió al triunfo con una goleada

Argentinos sacó ventaja en el primer tiempo. El equipo de Milito acaparó la posesión de la pelota y le sumó profundidad al ataque las veces que se lo propuso. De esa manera llegó al gol. Primero con Ávalos, luego de la cesión de Lucas Villalba, y poco después a través de Verón, con la definición que culminó una jugada colectiva desde la última línea.

Un Colón por demás desanimado intentó recuperarse en el segundo tiempo, pero Argentinos no le dio lugar.

José Herrera estuvo a punto de ampliar la ventaja a los 16 minutos. Su remate fue contenido en primera instancia por el arquero Julián Chicco y luego dio en el palo.

Cabrera aprovechó una desatención de la defensa de Colón que marcó mal en un lateral ejecutado por Leonel González. El uruguayo no perdonó para el 3-0.

Sobre el final, el colombiano Andrés Roa completó la goleada para Argentinos con otra buena jugada en equipo ante un Colón totalmente resignado.

Argentinos, que ya está sexto en la LPF, recuperó terreno, con la mira en la próxima Copa Libertadores y lastimó a un Colón que ya estaba herido con los hechos de violencia que el plantel protagonizó en la semana.

En la próxima fecha, Argentinos recibirá a River y Colón visitará a Estudiantes LP.

Síntesis

Colón: Julián Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Lucas Acevedo, Paolo Goltz y Andrew Teuten; Baldomero Perlaza, Leonel Picco y Cristian Bernardi; Tomás Sandoval y Luis Rodríguez. DT: Adrián Marini.

Argentinos: Federico Lanzilotta; Leonel González, Kevin MacAllister y Miguel Torrén; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Lucas Villalba, Gastón Verón y Franco Moyano; José Herrera y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 24m. Ávalos (A) y 33m. Verón (A).

Goles en el segundo tiempo: 13m. Cabrera (A); y 43m. Roa (A).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Santiago Pierotti por Schott y Juan Sánchez Miño por Teuten (C); 19m. Andrés Roa por Herrera y Nicolás Reniero por Verón (A); 26m. Juan Álvarez por Perlaza y Natanael Troncoso por Rodríguez (C); 35m. Luciano Sánchez por Rodríguez y Luciano Gómez por Cabrera (A); 39m. Franco Déboli por Bernardi (C) y 43m. David Salazar por Ávalos (A).

Amonestado: Garcés (C).

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colòn)