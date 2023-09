Argentina a todo o nada ante Samoa: hora y lugar

Hora: 12.45 (hora argentina).

Estadio: Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

TV: ESPN y TV Pública.

Streaming: Star+, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

Por la caída en el debut contra Inglaterra por 27-10 en Marsella, la selección argentina no tiene margen de error y debe ganar los tres partidos que le restan en la zona para meterse entre los ocho mejores. Samoa será el primer escollo y luego tendrá como rivales a Chile y Japón. Para el encuentro venidero el head coach, Michael Cheika, hizo tres modificaciones en la formación titular: incluyó al pilar cordobés Eduardo Bello, el segunda línea Guido Petti y el centro Matías Moroni por Francisco Gómez Kodela, Tomás Lavanini y el platense Lucio Cinti. En el caso de Gómez Kodela y Cinti ocuparán un lugar entre los suplentes junto a Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, dos referentes que no fueron tenidos en cuenta para el choque con los ingleses. Lavanini no fue convocado como así tampoco Juan Imhoff.

En Samoa, el entrenador Seilala Mapusua también realizó tres modificaciones en relación al equipo que derrotó en el debut a Chile por 43-10. Paul Alo-Emile ocupará el pilar izquierdo en lugar de Michael Alaalatoa mientras Brian Alainu’u’ese estará en la segunda línea, con lo que Theo McFarland se retrasará al puesto de ala, relegando al banquillo a Taleni Seu. Entre los backs, Ben Lam será el wing izquierdo enviando al otro costado a Nigel Ah Wong, por lo que Danny Toala será suplente. El ex All Black Lima Sopoaga se pierde el partido por lesión.

A priori, el oceánico no es un rival sencillo para la albiceleste porque cuenta con un plantel más sofisticado que otras ocasiones a raíz de un cambio reglamentario de la World Rugby que la favoreció. La posibilidad de incorporar jugadores con tres años de residencia en el país y/o ascendencia directa de hasta dos generaciones le abrió el espectro a un combinado que sumó al ex campeón del mundo con los All Blacks en 2015 Charles Faumuina, a otros ex ‘hombres de negro’ como el ala Steve Luatua y el apertura Lima Sopoaga; y al ex 10 de los Wallabies Christian Leali’ifano.

Formaciones

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Eduardo Bello, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía.

Samoa: Paia’aua, Ah Wong, Seuteni, Manu, B. Lam, Leali’ifano, Taumateine, Luatua, Lee, McFarland, Vui (capitán), Alainu’u’ese, Alo-Emile, S. Lam, Lay. Suplentes: Malolo, Faumuina, Alaalatoa, Agaese Seu, Taufua, Matavao, Leuila, Toala.