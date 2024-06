Argentina se mide contra Canadá en la Copa América: hora y dónde verlo

selección argentina Argentina defiende el título en la Copa América.

Luego de la gira de amistosos ante Ecuador y Guatemala, el entrenador de Pujato sacó varias conclusiones respecto al once para el debut pero aún tiene que definir algunas dudas. Las principales incógnitas pasan por el centrodelantero: entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez saldrá el punta. En tanto, la presencia de Ángel Di María no está confirmada. En la última práctica ensayó con Fideo como volante por la derecha, pero si no juega él podría aparecer Enzo Fernández. En caso de que el jugador de Benfica sea titular, ganará chances de aparecer la Araña.