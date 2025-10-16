16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
gran desafío

Argentina Open de tenis 2026: qué grandes figuras se presentan en el país

El Argentina Open 2026 contará con el tenis de Musetti, Cerúndolo, Berrettini, Fonseca y Monfils. Mirá el calendario y los detalles del torneo.

El Argentina Open vuelve a Buenos Aires con estrellas mundiales del tenis.

El Argentina Open vuelve a Buenos Aires con estrellas mundiales del tenis.

Por Sitio Andino Deportes

El Argentina Open de tenis 2026 ya tiene nombres confirmados y promete ser una edición inolvidable. Entre el 7 y el 15 de febrero el torneo se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con figuras como Francisco Cerúndolo, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Joao Fonseca y Gael Monfils, que se despedirá del público argentino.

Musetti, Francisco Cerúndolo y Berrettini, las grandes atracciones

El italiano Lorenzo Musetti será una de las grandes novedades del certamen. Con un sólido presente en el circuito, se metió en el top 10 gracias a su excelente temporada sobre polvo de ladrillo y llega como candidato al título.

Lee además
Sebastián Báez cayó en su debut ante el francés Valentin Royer y suma otra eliminación temprana.
no levanta

Debut y despedida para Sebastián Báez en el ATP 250 de Bruselas ¿Fin de un año para el olvido?
La marplatense Solana Sierra celebró en España junto a la histórica tenista argentina.

Solana Sierra campeona en Mallorca: su cuarto título del año y el reconocimiento de Gabriela Sabatini
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iebmasargopen/status/1978483352614154373&partner=&hide_thread=false

Fonseca defenderá el título y Monfils se despedirá de Buenos Aires

El brasileño Joao Fonseca, campeón en 2025, volverá para defender su corona. Si bien tuvo un inicio de temporada brillante, aún no logra consolidar regularidad en el circuito, pero su tenis lo mantiene como uno de los jóvenes a seguir.

El francés Gael Monfils, leyenda del tenis mundial durante casi dos décadas, también estará presente. Con su carisma y estilo único, jugará por última vez en la Argentina, ya que en 2026 pondrá fin a su carrera profesional.

Temas
Seguí leyendo

Valentin Vacherot, 204° del mundo, hizo historia en el tenis: ganó el Masters 1000 de Shanghái y sorprendió

Godoy Cruz en crisis: un triunfo en 6 meses, el peso del descenso y cuántos puntos necesita para salvarse

Calendario del Gran Premio de Estados Unidos 2025: con Franco Colapinto, días, horarios y TV en vivo

Cuándo juega la final del Mundial Sub 20 Argentina ante Marruecos

Mundial Sub-20: la frase de Diego Placente tras eliminar a Colombia que ilusiona a Argentina

Malargüe sale a la cancha con tres equipos en el Torneo Regional

¡Vamos los pibes! La selección Argentina sub-20 está en la Final del Mundo

Nacional A balonmano: UNCuyo y Maipú arrancaron con derrotas en Córdoba

LO QUE SE LEE AHORA
La Argentina Sub-20 busca otra estrella en el Mundial Sub 20 en Chile.
El detalle completo

Cuándo juega la final del Mundial Sub 20 Argentina ante Marruecos

Las Más Leídas

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Te Puede Interesar

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Por Cecilia Zabala
El medicamento gemelo de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.
Novedoso

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Por Natalia Mantineo
El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto
Recesión

El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto

Por Marcelo López Álvarez