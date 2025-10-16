Argentina Open de tenis 2026: qué grandes figuras se presentan en el país

El Argentina Open vuelve a Buenos Aires con estrellas mundiales del tenis.

Por Sitio Andino Deportes







El Argentina Open de tenis 2026 ya tiene nombres confirmados y promete ser una edición inolvidable. Entre el 7 y el 15 de febrero el torneo se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con figuras como Francisco Cerúndolo, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Joao Fonseca y Gael Monfils, que se despedirá del público argentino.

Musetti, Francisco Cerúndolo y Berrettini, las grandes atracciones El italiano Lorenzo Musetti será una de las grandes novedades del certamen. Con un sólido presente en el circuito, se metió en el top 10 gracias a su excelente temporada sobre polvo de ladrillo y llega como candidato al título.

El argentino Francisco Cerúndolo, número 21 del ranking ATP y finalista de la última edición, intentará aprovechar la localía para volver a pelear por el título. Su compatriota y ex top 5, Matteo Berrettini, regresa en busca de reencontrar su mejor nivel tras varias lesiones que marcaron su carrera en los últimos años.

Estrellas internacionales confirmadas para el IEB+ Argentina Open 2026



Del 7 al 15 de febrero de 2026, el IEB+ Argentina Open vuelve al Buenos Aires Lawn Tennis Club con una mezcla perfecta de talento, carisma y emoción.



Lorenzo Musetti, semifinalista de Roland Garros y… pic.twitter.com/dlOgzYlprA — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) October 15, 2025 Fonseca defenderá el título y Monfils se despedirá de Buenos Aires El brasileño Joao Fonseca, campeón en 2025, volverá para defender su corona. Si bien tuvo un inicio de temporada brillante, aún no logra consolidar regularidad en el circuito, pero su tenis lo mantiene como uno de los jóvenes a seguir.

El francés Gael Monfils, leyenda del tenis mundial durante casi dos décadas, también estará presente. Con su carisma y estilo único, jugará por última vez en la Argentina, ya que en 2026 pondrá fin a su carrera profesional.