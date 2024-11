Argentina ganó pero Lionel Scaloni no habló ¿Qué pasó con el DT?

El director técnico de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni , no estuvo presente en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 1 a 0 ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, debido a un fuerte cuadro gastrointestinal y en su lugar habló el ayudante de campo Walter Samuel.

Sin embargo, el que sí brindó declaraciones después del cotejo fue el ex defensor central Samuel, quien explicó los motivos por los cuales el DT oriundo de Pujato no pudo estar presente en la misma y dio tranquilidad acerca de la situación.

"No se sintió bien así que me dijo que viniera yo a responder las preguntas de ustedes. Nada preocupante", sostuvo el ex zaguero con paso por el Inter de Milán.

Dentro de las cuestiones por las cuales fue consultado, el ayudante de campo destacó la actitud de los jugadores para sobreponerse ante la derrota sufrida en Asunción frente a Paraguay por 2 a 1, que derivó en la octava caída del ciclo de Scaloni en 83 partidos jugados.

Embed - VIVO WALTER SAMUEL AYUDANTE CAMPO SELECCIÓN ARGENTINA FÚTBOL 2024.

Qué dijo del triunfo de la Selección de fútbol

"Los jugadores tienen hambre, eso es muy válido. Tienen hambre para seguir ganando, seguir compitiendo. Tuvimos un paso en falso contra Paraguay, pero el equipo siempre da la cara", exclamó el miembro del cuerpo técnico albiceleste.

Además, se refirió al desempeño de la Selección argentina durante todo el año 2024 y reconoció que la caída ante los dirigidos por Gustavo Alfaro fue dura.

“Nos dolió perder contra Paraguay porque no estamos acostumbrados. Lo decimos sin arrogancia, es bueno que pase eso", aseveró.

Y concluyó: "El balance de 2024 es super positivo. Se pierde un partido y duele mucho, y eso es bueno porque nos mantiene alerta, tenemos la vara alta y tenemos que vivir con eso. Ellos siguen teniendo ambición".