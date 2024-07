Argentina enfrentó a Francia: triunfo y reinvidicación de Los Pumas

Aunque se encontraron en desventaja, Los Pumas estuvieron firmes en las formaciones fijas, las cuales fueron claves en el primer tiempo. Logró ganar sus line outs a favor y estuvo firme en el scrum, formación la cual le dio rédito. Así, con una gran presión de los delanteros, y con paciencia en el pick and go, Eduardo Bello marcó el try argentino, mientras que Santiago Carreras empató con su conversión.

En el complemento, el seleccionado argentino no ingresó de buena manera, en lo que Les Bleus aprovecharon y dieron vuelta el partido en diez minutos: primero con un penal de Hastoy, luego con los tries de Émilien Gailleton y Théo Attissogbe, mientras que el apertura francés metió una de las dos conversiones.

Luego del golpe, Los Pumas mostraron signos de mejora en su juego, sumado a que los de Galthié se quedaron con un hombre de menos, lo que permitió al conjunto local a crecer. Es así que una pieza clave en el segundo tiempo, Thomas Gallo ingresó con todo y marcó un doblete para poder dar vuelta el tanteador y estirar la ventaja argentina por 33 a 25.

En los últimos minutos, lo franceses tuvieron algunos problemas para armar el pack por lesiones y el conjunto albiceleste supo defenderse de buena manera con varias pescas para conservar la ventaja y se llevó la revancha de lo ocurrido hace una semana en Mendoza.

La síntesis de la Selección de Rugby de Argentina

LOS PUMAS (33): 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Eduardo Bello, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Lautaro Bazán Vélez, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Cordero.

Cambios: 21’ Ignacio Ruiz por Julián Montoya, 40’ Thomas Gallo por Mayco Vivas, 47’ Gonzalo Bertranou por Lautaro Bazán Vélez, 49’ Lucio Sordoni y Franco Molina por Eduardo Bello y Matías Alemanno, 56’ Pedro Rubiolo y Tomás Albornoz por Lucas Paulos y Bautista Delguy, 71’ Matías Orlando por Santiago Carreras.

Entrenador: Felipe Contepomi

FRANCIA (25): 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot, 3. Georges-Henri Colombe, 4. Mickaël Guillard, 5. Baptiste Pesenti, 6. Lenni Nouchi, 7. Judicaël Cancoriet, 8. Jordan Joseph, 9. Baptiste Serin (C), 10. Antoine Hastoy, 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch, 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attissogbe, 15. Léo Barré.

Cambios: 27’ Demba Bamba por Georges-Henri Colombe, 40’ Posolo Tuilagi y Romain Briatte por Mickael Guillard y Jordan Joseph , 42’ Georges-Henri Colombe por Demba Bamba, 57’ Sebastien Taofifenua por Jean-Baptiste Gros, 63’ Killian Tixeront por Mickael Guillard 63’ Teddy Baubigny por Posolo Tuilagi, 68’ Baptiste Jauneau por Baptiste Serin.

Entrenador: Fabien Galthié

Puntos en el primer tiempo: 9’ Try de Baptiste Serin convertido por Antoine Hastoy (F), 17’ Try de Eduardo Bello convertido por Santiago Carreras (LP), 25’ Penal de Antoine Hastoy (F), 37’ Try de Santiago Carreras convertido por él mismo (LP).

Resultado parcial: Los Pumas 21-10 Francia

Puntos en el segundo tiempo: 42’ Penal convertido por Antoine Hastoy (F), 45’ Try de Émilien Gailleton convertido por Antoine Hastoy (F), 49’ Try de Théo Attissogbe (F), 57’ Try de Thomas Gallo (LP), 66’ Try de Thomas Gallo convertido por Santiago Carreras (LP).

Resultado final: Los Pumas 33-25 Francia

Amonestados: 56’ Georges-Henri Colombe (F)

Referee: Andrew Brace (Gales).

Estadio: Estadio José Amalfitani, Buenos Aires.

Próximos partidos de la Selección de rugby de Argentina

VENTANA INTERNACIONAL COPA VISA MACRO

20 de julio | Uruguay vs Los Pumas, Estadio Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado), desde las 16:00hs

RUGBY CHAMPIONSHIP VISA MACRO

10 de agosto | Nueva Zelanda vs Los Pumas, Sky Stadium, desde las 04:05hs de nuestro país

17 de agosto | Nueva Zelanda vs Los Pumas, Eden Park, desde las 04:05hs de nuestro país

24 de agosto | Fecha libre

31 de agosto | Los Pumas vs Australia, Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), desde las 16:00hs

7 de septiembre | Los Pumas vs Australia, Estadio Brigadier Gral. Estanislao López, desde las 16:00hs

14 de septiembre | Fecha libre

21 de septiembre | Los Pumas vs Sudáfrica, Estadio Único Madre de Ciudades, desde las 18:00hs

28 de septiembre | Sudáfrica vs Los Pumas, Mbombela Stadium, desde las 12:05hs de nuestro país