Argentina, con cuatro mendocinos, fue eliminada del Mundial de Rugby

La Selección de rugby de Argentina hizo un buen partido pero no le alcanzó.

En la primera mitad del partido, el equipo argentino tuvo un buen desempeño y se fue al descanso con una ventaja de 16 a 7. El viento a favor fue un factor clave para que Los Pumitas lograran anotar un try a través de Renzo Zanella, un gol y 3 penales convertidos por Valentino Dicapua. Sudáfrica descontó con un try de Juann Else, convertido por Jean Smith.