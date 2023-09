Apareció Luis Rubiales y no perdonó a sus detractores

A través de su cuenta en la red X (antes Twitter), Rubiales volvió a emitir un comunicado luego de la suspensión y acusó al Gobierno de su país de no "garantizar la separación de poderes" y presionar en su contra: "Me preocupa especialmente que algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra" .

Asimismo, remarcó que "en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen. Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial", expresó el ex futbolista.