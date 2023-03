Apareció Brian Fernández: el parte policial y el escalofriante relato de su esposa

A este escueto comunicado se sumó el escalofriante relato de Araceli Fessia, la esposa de Brian Fernández, quien en una entrevista con DSports Radio FM 103.1 aclaró: "El auto se quedó sin nafta el domingo a la 1 del mediodía. Brian no maneja dinero ni tenía para cargarle. Con mi grupo de tratantes decidimos no cargarle nafta, ni transferirle dinero para que no continúe andando en un auto que no es de él".