Ángel Di María dio un paso al costado y no será parte de los Juegos Olímpicos de París 2024

En una emotiva declaración para Tyc Sports, Di María expresó: "Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en que yo lo decida. La Copa América (de Estados Unidos 2024) es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas".

El entrenador de la Selección juvenil, Javier Mascherano, había manifestado su deseo de contar con Di María y Lionel Messi como los mayores de 23 años que le permite la cita olímpica en caso de clasificar, sin embargo, el futbolista de Benfica descartó la posibilidad.

Consultado por los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, el jugador de Benfica explicó: “Es obvio que me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé, que había gente grande que seguía y yo por momentos no lo veía bien”.

Embed Ángel Di María se retira por la puerta grande: “Creo que lo merecía” "Fueron momentos durísimos y a partir de la Copa América que se ganó (2021), fue todo diferente. Alegría, felicidad y disfrutar al 100 por ciento, creo que lo merecía. Por eso quiero seguir un poco más. Estoy agradecido a todos los técnicos que tuve, que me han llevado y bancado", añadió en diálogo con la prensa. "Lo sabe más de uno, por eso contra Brasil me levantaron adelante de la gente. Porque se dieron cuenta que esta vez ya lo había dicho de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta", detalló. El jugador del Benfica destaca su deseo de dejar espacio para la nueva generación: "Está bien que seamos campeones del mundo, pero es momento de dar un paso al costado y que venga la generación que viene." Subraya la existencia de una generación joven hambrienta que demuestra su valía en Europa. image.png Ángel Di María dio un paso al costado y no será parte de los Juegos Olímpicos de París 2024 El último desafío y el legado que perdura Di María, reconocido por su participación en todas las finales recientes, incluyendo el Mundial de Qatar 2022, resalta la imprevisibilidad del fútbol: "No siempre se puede ganar, nos pasó cuando las cosas no salían. Estuvimos en las tres finales que perdimos, es obvio que puede pasar que no se vuelva a ganar." A pesar de ello, subraya la importancia de seguir logrando objetivos. Con una carrera plagada de éxitos, desde el Mundial Sub-20 en Canadá hasta la consagración en Qatar 2022, Di María cierra un capítulo glorioso en la historia de la Selección Argentina. Su decisión, marcada por la gratitud y la visión de futuro, deja un legado que continuará inspirando a las nuevas generaciones./NA.