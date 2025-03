Alpine y una jornada para el olvido en la Fórmula 1: repercusiones y autocrítica

“Lección aprendida” comenzó su análisis el piloto que corrió por primera vez con lluvia en la Máxima. Posteriormente, explicó el momento en el que se estrelló: “Para ser sincero, no entendí bien qué pasó hasta que regresé al garaje. Solo mirándolo, ya sea que estuviera corriendo sobre la línea blanca , simplemente no estaban a la temperatura adecuada (por los neumáticos), parecía que, cuando pasé a cuarta, perdí el auto”.

“Me aseguraré de pasar algún tiempo con los chicos para entender cómo puedo garantizar que no vuelva a suceder. Ya tenemos un fin de semana de carreras la semana que viene en Shanghái, así que vamos a reagruparnos y a mantener la cabeza alta. Hemos tenido un equipo muy fuerte este fin de semana; ayer por la tarde fuimos muy fuertes. Así que necesitamos mantenernos fuertes y recuperarnos el próximo fin de semana”, concluyó Doohan.

Por su parte, el medio especializado Sky Sports F1 realizó un análisis individual de cada piloto en el cual puntúan su carrera, y a pesar de tener en cuenta las adversas condiciones de pista, apuntaron con fiereza contra el australiano. “No califica. También tiene la coartada de la inexperiencia. El problema es que Briatore tiene el número de teléfono móvil de un tal Colapinto…“, detalló el portal inglés.

Cabe recordar que Doohan está bajo una enorme presión por parte del equipo y de los medios, ya que los rumores sobre que Colapinto podría reemplazarlo en caso de que no consiga buenos resultados en sus primeras presentaciones se acrecientan día a día. De hecho, Briatore confirmó recientemente en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, que el argentino es el primero en la lista de reemplazantes. “Actualmente, Franco sigue siendo nuestro tercer piloto porque el equipo oficial está formado por Pierre Gasly y Jack Doohan. Luego veremos qué pasa”.

Por otro lado, Gasly hizo hincapié en que la mala suerte derivó en que finalizara en la undécima posición, pese a haber estado en gran parte de las 57 vueltas dentro de los diez primeros. “No tenía frenos delanteros después del último safety car, por eso paramos en las últimas vueltas. Es una pena, ha sido una carrera loca, nos arriesgamos al salir con slicks bajo la lluvia“, explicó en una entrevista a Canal +.

A esto, agregó: “Estuvimos toda la carrera en los puntos, pero desafortunadamente no fue la elección correcta. Con la información que teníamos en ese momento no fue fácil tomar la decisión correcta, tomamos una decisión, pero desafortunadamente no fue la que nos hubiera valido más puntos. En ese momento estábamos por delante de Antonelli, Stroll y Hülkenberg, que acabaron 5º, 6º y 7º, así que es una pena, pero no vamos a dar la vuelta a la situación”.

Lo que se viene en la Fórmula 1

Así las cosas, Alpine buscará recomponerse en el próximo fin de semana, ya que la Fórmula 1 desembarcará en el Circuito Internacional de Shanghái para lo que será la segunda fecha del calendario con el Gran Premio de China. Este se disputará del 21 al 23 de marzo, con la novedad de que contará con la primera carrera sprint de la temporada.