Alpine y un día para el olvido en la F1 ¿Qué pasó con Franco Colapinto?

Más sobre la Fórmula 1

Con las eliminaciones de Hamilton y Leclerc, Esteban Ocon (Haas), Kimi Antonelli (Mercedes) y Alex Albon (Williams) escalaron posiciones, completando la lista de puntos junto a Oliver Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

Por su parte, el argentino Franco Colapinto se mostró muy relajado en los boxes, y a pesar de que no hizo declaraciones sobre sus compañeros y el equipo, dejó clara su postura: "No puedo hablar, boludo. No me dejan. Disfruten ustedes, yo estoy aburrido".