Alejandro Garnacho y la Selección: los quiebres del jugador del United

Mientras aguarda por saber si finalmente ganará el premio Puskas -galardón que la FIFA entrega al mejor gol de la temporada-, el delantero de Manchester United Alejandro Garnacho brindó una entrevista a la entidad madre del fútbol en la que no sólo se refirió a su presente con el equipo inglés, sino que también mostró su ambición de cara al futuro con la Selección de fútbol de Argentina : "Con un poco de suerte, podré disputar el Mundial y quién sabe si podemos ganarlo".

Si bien la Albiceleste todavía no está técnicamente clasificada al Mundial 2026, lo cierto es que lidera la Eliminatoria con la comodidad de 25 puntos y podría sacar pasaje en la próxima doble fecha FIFA, en marzo del año que viene. Así, es lógico que Garnacho se ilusione con la posibilidad de decir presente, sobre todo después de confesar lo importante que fue para él integrar el plantel campeón de la última Copa América: "Para mí, jugar con Argentina y (Lionel) Messi es un sueño. Debo continuar trabajando y mejorando mi juego. Aunque ya formé parte del equipo en la Copa América, no jugué mucho. Sin embargo, compartir vestuario con aquellos jugadores y alzar la copa fue increíble. Con un poco de suerte, podré disputar el Mundial y quién sabe si podemos ganarlo ".

Lo cierto es que, si bien recién está dando sus primeros pasos con la Albiceleste, el crecimiento del joven atacante ha sido exponencial en los últimos años. Con 20 años, no sólo se ha integrado a las convocatorias de Lionel Scaloni en el combinado nacional, sino que además se ha asentado como una pieza integral en Manchester United.

"Siempre estoy intentando mejorar. Desde que subí al primer equipo, hace dos años, he mejorado en todos los aspectos: he madurado mi juego, he metido goles y, como equipo, hemos ganado trofeos. Aunque creo que estoy rindiendo a buen nivel, seguiré trabajando para intentar hacerlo mejor y ganar todos los títulos que pueda", reflexionó sobre su gran presente en los Red Devils.