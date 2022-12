Alejandro Domínguez avisó dónde se jugaría el Mundial 2030

"No tengo dudas de por qué no podría existir ese gesto de grandeza. No debería ser difícil generar consenso porque hay que entender que la responsabilidad no es sólo del fútbol sudamericano sino de toda la FIFA y no hablo de su administración sino de todos los países que la integran. Debemos reconocer que lo que hoy es el Mundial empezó en Sudamérica en 1930", planteó Domínguez en diálogo con Télam.