Alejandro Abaurre "vuelve" al Globo: ¿que pasó en el medio?

La palabra de Rafael Giardini sobre el tema Alejandro Abaurre

El Ratón mostró su malestar por la situación y afirmó: "No quiero ninguna represalia ni ningún problema con mis pares, lo que ellos crean conveniente. Lo que sí, para ellos hoy tiene mucho más valor un técnico que un presidente que hace 11 años que está en el club, no hay que enojarse ni volverse loco, hay que aceptar las reglas de juego como son. Yo consideré que era un ciclo cumplido, por muchas cosas que pasaron. Lo que sí, es que los patrimonios del club los cuido yo como presidente, a mí me tocas un chico y me duele mucho y el resto de los dirigentes estarán bancando otra cosa, no sé".