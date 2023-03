Alegría plena en el mendocino Enzo Pérez por el cariño del mundo River

Enzo Pérez transita sus últimos partido en el Millo.









El volante de 37 años Enzo Pérez es un referente para el hincha de River Plate que no para de ovacionarlo en cada partido, y hoy reconoció, tras el triunfo por 3 a 0 sobre Godoy Cruz en el Más Monumental, que es "difícil de explicar tanto cariño".

"Es difícil explicar lo que uno siente cuando te ovacionan. No sólo ahora, Antes también. Se me pasan mil cosas y estoy grande. Se me pone la piel de gallina, mi familia se deben emocionar en casa. El cariño de la gente es muy especial para mi y estaré siempre agradecido", destacó Pérez en la conferencia de prensa post partido.

"José Paradela tuvo un cambio, lo conozco, porque contó con la chance de irse y se quiso quedar, porque quiere triunfar acá y eso es importante, hizo un click. Está muy bien, con fluidez en el juego y estaremos a disposición para su crecimiento", describió a su compañero.

image.png "No me voy a retirar en River. Hace diez años lo digo, porque tengo un deseo, algo enfocado que tengo que seguir aprendiendo más allá de la edad. Quiero retirarme en Deportivo Maipú de Mendoza donde me inicié, y también es una cuestión familiar. Se verá porque debería volver pero me queda un tiempo para disfrutar con esta camiseta", resaltó.

Sobre el técnico sostuvo que "Martín Demichelis dejó las cosas en claro desde que empezó. Quería ver a todos, que no se iba a casar con nadie porque ve lo que podemos hacer entre semana Va buscando variantes y soluciones ante cada rival. "Después, las críticas van a estar siempre. Aún en lo bueno. Está en nosotros saber que podemos tomar desde afuera y que no. De puertas para adentro sabemos que no nos pueden dañar. Arrancamos bastante bien de cómo se empezó. Se hizo una gran pretemporada, pero no tuvimos fluidez en el inicio y fuimos creciendo. Hoy fue nuestro partido más completo. Sólidos en todas las líneas", reflejó. ENZO PÉREZ: "DEMICHELIS NO SE CASA CON NINGÚN SISTEMA" "Tenemos un conocimiento muy grande con Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz. Y también con Milton Casco, Jonatan Maidana y Franco Armani. Cuando regresó Nacho nos dio lectura de juego, sabe leer bien donde puede aparecer, y es muy inteligente. Y afuera es importante porque ayuda a los chicos que están creciendo", explicó. "Por ejemplo Julián Álvarez y Lucas Beltrán tienen algo de parecido. Por cómo se mueven en el área, aunque no quiero compararlos porque Julian hizo su camino y Marcelo Gallardo lo explotó en el momento justo. Lucas, si se siente como lo viene haciendo, también hará su camino. Hay que dejar que sigan creciendo y los más grandes lo vamos a acompañar. Tiene una gran cabeza y sabe escuchar", concluyó.