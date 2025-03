¡Ahora sí, Muñeco! Alegría en el vestuario tras la victoria de River

no jugó

no jugó Neymar "la vio pasar" y su equipo se quedó sin final en el Paulista

Con la idea de mantener la calma ante los últimos sucesos indicó: "Hay algunas cosas que no dependen de uno. Lo que podemos controlar está en nuestras acciones, lo demás no. Es muy difícil controlar el pensamiento, la impaciencia, la opinión. Es muy difícil controlar lo que viene desde afuera, no lo podés hacer. Nosotros tenemos que tratar de estar convencidos de lo que hacemos.

"El proceso de no perder el foco en condiciones desfavorables tiene que ser una virtud, si dejamos que esa histeria nos invada ahí es dónde perdiste el foco. Yo no lo puedo perder y tampoco quiero que el equipo que gestiono vea esas actitudes de parte mía", aseguró.

Marcelo Gallardo bancó a sus dirigidos

Gallardo agregó que se sintió identificado con sus dirigidos. "Absolutamente es esta la representatividad que quiero del equipo en cancha. Este es el ADN nuestro. Nosotros queremos sentirnos identificado con lo que se vio hoy y creo que el hincha también", señaló.

" Hoy vi un equipo con una intención de ir hacia adelante, con agresividad persistente y ganas de insistir, insistir e insistir. Mismo si en algunas ocasiones quedamos mal parados. Ante una insistencia permanente puede pasar que quedes mal parado como nos ocurrió hoy en dos ocasiones", cerró.