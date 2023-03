Agustín Creevy: "Quiero terminar mi carrera en el próximo Mundial"

Creevy, de 38 años, iniciado en el club San Luis, quien participó en tres Mundiales de Rugby, en una nota con el periódico inglés Evening Standard agregó que " nuestro grupo en la próxima Copa del Mundo es bueno, me gusta y creo que podemos clasificarnos a la próxima fase".

Creevy, quien integra el London Irish desde el 2020 y tiene un año más de contrato consideró que "amo este club y deseo continuar. Espero que la Copa del Mundo sea mi último baile con los Pumas, pero es fantástico que siga jugando después en los Irish"

"No digo que me voy a retirar entonces, mi cuerpo está bien. Tal vez en nueve meses pensaré diferente, pero ahora me siento muy bien", añadió.

En la Copa del Mundo Francia 2023, Los Pumas integrarán la Zona D junto a los seleccionados de Inglaterra, Japón, Chile y Samoa.

Argentina debutará ante Inglaterra, actual subcampeón mundial, el 9 de septiembre en Marsella; luego jugará el 22 frente a Tonga en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint Etienne; el 30 lo hará con Chile en Nantes, en el Stade de la Beaujoire, el mismo estadio en el que cerrará la zona ante Japón, el 8 de octubre.

Creevy debutó en Los Pumas en el 2005, en el ciclo del entrenador Marcelo Loffreda, y, además, integró los procesos de Mundiales de Rugby junto a Santiago Phelan (2011), Daniel Hourcade (2015), Mario Ledesma (2019).

Esta semana participó de la mini concentración que llevaron a cabo Los Pumas en París, Francia, dirigida por el actual técnico australiano Michael Cheika.

Por su parte, el último sábado se convirtió en el forward con más tries en la Premiership de Inglaterra con London Irish, superando a Steffon Armitage y alcanzar 22 conquistas en 55 encuentros.

Finalmente, Creevy aseveró que" nunca conocí a Lionel Messi, pero me encantaría conocerlo pronto. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero incluso antes de eso, lo respeto como persona"

"Es un buen hombre, muy familiar. Y parece una persona realmente normal que resulta ser el mejor jugador del mundo", finalizó el jugador con más presencia en Los Pumas, al vestir la camiseta "albiceleste" en 88 ocasiones y 49 como capitán.