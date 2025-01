Agresión a James Rodríguez en el duelo entre León y Chivas

Después de un irregular paso por Rayo Vallecano, James Rodríguez ha tenido un impacto inmediato en León, con grandes actuaciones en apenas un puñado de partidos. Sin embargo, en la victoria por 2-1 ante Chivas, el colombiano fue noticia no por su juego, sino por una insólita agresión que recibió en una discusión por parte del entrenador del equipo rival, Oscar García.

La situación no pasó desapercibida y los portales mexicanos hicieron eco del hecho. Así, varios medios informaron que García ahora se expone a una suspensión de hasta 15 partidos como consecuencia de la agresión física hacia el jugador rival que, si bien no tuvo la fuerza necesaria para lastimarlo, no tendría ni siquiera que haber existido.