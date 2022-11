A corazón abierto: lo que dijo el DT de Polonia del duelo ante Argentina

El entrenador de la selección de Polonia, Czeslaw Michniewicz, analizó el partido contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022 de este miércoles y aseguró que no saldrán a "jugar al 0-0", ya que contra el equipo de Lionel Messi "no se puede jugar así".

"No quiero hablar de estilo. Hemos escuchado mucho al respecto. No vamos a jugar al 0-0 seguro, porque contra Argentina no se puede jugar así", expresó el DT respecto de la estrategia para el último encuentro en el Grupo C.