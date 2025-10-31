La AFA cerró una alianza con un gigante de la tecnología y el fútbol argentino cambia de nombre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un acuerdo con Mercado Libre para convertirse en el nuevo naming sponsor de la Liga Profesional de Fútbol durante las temporadas 2026 y 2027 . De esta forma, los torneos de la máxima categoría llevarán el nombre de la compañía líder en comercio electrónico de Latinoamérica.

El anuncio se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza , en un evento encabezado por el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , junto al director comercial y de marketing, Leandro Petersen , y los máximos representantes de la empresa: Juan Martín De la Serna y Juan Lavista .

Tapia destacó que la incorporación de marcas de primer nivel forma parte de la estrategia de expansión de la AFA , y subrayó la importancia de esta nueva alianza. “Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo desde el inicio de la gestión. Con este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero” , sostuvo el titular del ente.

Petersen, por su parte, definió a Mercado Libre como “una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino” , con una presencia destacada en las canchas del país.

“Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre como Mercado Libre y continuar fortaleciendo el valor de marca durante cada partido de la Liga Profesional”, remarcó.

Acuerdo entre AFA y Mercado Libre: beneficios y experiencias para los usuarios

El convenio incluye una serie de beneficios exclusivos para los usuarios de la plataforma, como entradas para partidos, sorteos, premios especiales y experiencias únicas en torno al fútbol argentino.

De la Serna celebró el acuerdo y expresó: “Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional. El torneo llevará nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos”.

Lavista, vicepresidente de Marketing, agregó que “el fútbol es parte de nuestra identidad y una de las pasiones que más nos une como argentinos”, y aseguró que esta alianza permitirá acercar aún más la marca al público a través de activaciones y experiencias en todo el país.