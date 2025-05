Romina Ríos en Aconcagua Radio: "Todos pagamos un ítem en nuestra factura para las tarifas diferenciadas"

El Gobierno anunció ayer un ajuste en el subsidio de gas por “zona fría”, afectando a la provincia de Mendoza . Aconcagua Radio 90.1 conversó con Romina Ríos de la ONG Protectora para repasar qué implicancias tiene esta modificación para la población. En principio, destacó que “simplemente por vivir en Mendoza ya tenés el beneficio de zona fría”. Es decir, no hay que iniciar un trámite desde cero sino que se completa el otorgamiento a través de la página Trámites a Distancia.

Asimismo, detalló que “la ley de zona frío no son subsidios, sino que son beneficios ”. Este beneficio se aplica a aquellas provincias que, por sus bajas temperaturas , consumen más gas que otras. Por lo tanto, lo que busca esta ley es equiparar el consumo con provincias que tienen una temperatura más cálida que la local.

Ahora bien, tal como señaló la mujer, si bien la ley busca ser justa y razonable “en la práctica sabemos que hay grupos vulnerados –como los jubilados– cuyo porcentaje de su jubilación con el que pagan servicios no alcanza, no es justo y es caro”. También explicó que hay mendocinos que tienen un buen pasar y que perciben el beneficio, mientras que otra parte de la población que está en situación de vulnerabilidad no integra el grupo de beneficiados. Esto último, en ocasiones, puede responder a falta de información.