María del Carmen Amat en Aconcagua Radio: "la magnitud de la baja natalidad es una preocupación"

La baja de la natalidad en Mendoza continúa siendo un tema de creciente preocupación. En los últimos diez años, los datos muestran un descenso del 50% en la provincia, lo que plantea retos significativos para las estructuras sociales y educativas de la provincia. En diálogo con Aconcagua Radio , la vicepresidenta del Consejo de Educación Católico , María del Carmen Amat , destacó: "Es un número altísimo, y este fenómeno no solo nos afecta demográficamente, sino también social y educativas".

Este retroceso en la matrícula no solo impacta en el acceso a educación para las nuevas generaciones, sino que también repercute en la estructura de las instituciones educativas. Amat explica que muchas escuelas privadas, que anteriormente completaban sus aulas con los hermanos de alumnos ya matriculados, ahora enfrentan nuevos retos: "Las familias también tienen hijos únicos, no tienen hermanos, lo que significa que necesitamos buscar matrícula fuera de nuestras familias, algo que antes no sucedía".