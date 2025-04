Horacio Clerici en Aconcagua Radio dialogó sobre el desperdicio de comida en los restaurantes

También te puede interesar: Consumo masivo: en marzo no se detiene la caída en comercios y supermercados

Según explicó, no son muchas las sobras porque llevan una estadística de la cantidad de comensales por día y qué platos son los preferidos, ya que el contexto exige ajustarse lo más posible para evitar pérdidas. “Se hace una cantidad justa para que no sobre, porque si sobra eso es pérdida” por lo que trabajan de forma muy específica, completó a Aconcagua Radio 90.1.

485616937_18269518348253127_7536195797585499956_n.jpg Clerici destacó que cada vez son más las personas que solicitan comida que sobró de la cantina Foto: Instagram Cantina del Juglar

Sin embargo, reconoció que son muchas personas de todas las edades las que pasan: “más de lo común”, resaltó. No tienen un horario específico, sino que pasan a lo largo de la jornada, pero en la cantina comparten lo que sobra en función de los horarios. “A veces tenemos y podemos compartir y otras veces no por una cuestión de horarios. Si llegan a las 11 de la mañana cuando estamos abriendo o a las 20 de la tarde no podemos”.