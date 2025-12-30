Diego Martí en Aconcagua Radio: "Está prohibido hacer fuego cerca de la vegetación"

El coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego , Diego Martí, dialogó con Aconcagua Radio y advirtió que la provincia de Mendoza atraviesa un escenario de riesgo extremo por incendios forestales. “Este riesgo se va elaborando con los índices de peligro de incendios que se hacen en cada provincia”.

Y amplió: “Nosotros tenemos un índice diario en Mendoza que indica cómo podría comportarse un incendio y la posibilidad de que se produzca”.

Entrevista El balance de García Zalazar en Aconcagua Radio: avances en alfabetización, tecnología y formación en oficios

a tener en cuenta ¿Tenés el DNI al día? Revisá si está por vencer y evitá problemas para viajar o hacer trámites

Martí remarcó que al índice técnico se suma el contexto social y climático. “A esta particularidad hay que agregarle las fechas que estamos atravesando: las fiestas y las altas temperaturas ”, señaló. En ese marco, pidió “ tener especial cuidado con el uso de pirotecnia, que está prohibido , y con el uso del fuego en general , tanto para limpieza de campos como para el típico asado”.

El especialista recordó que el uso de pirotecnia está prohibido en todo el territorio provincial

El funcionario relató un caso reciente que grafica los riesgos . “Ayer tuvimos que ir a Cacheuta, donde una persona por hacer un asado en su terreno dejó caer unas brasas y casi termina incendiando la casa del vecino. Fue un descuido no intencional, pero estuvo a punto de causar un daño grave”, contó, y subrayó que “las altas temperaturas predisponen que se produzca un incendio”.

Causas que alienta la propagación del fuego

Martí explicó que no se trata sólo de sequía, sino que también las altas temperaturas facilitan los incendios forestales. En este sentido, explicó: “Eso hace que el combustible fino, el pasto, se seque más rápido y esté disponible para arder ante cualquier fuente de calor”, explicó, al mismo tiempo que recordó que “está prohibido hacer fuego fuera de áreas habilitadas”.

Asimismo, Martí enfatizó sobre las sanciones y los cuidados colectivos. “La multa por hacer fuego puede llegar hasta 58 millones de pesos este año y el próximo rondaría los 70 millones”, advirtió. También pidió “empatía a la población”, porque hay incendios activos en el sur y recordó que “está prohibido hacer fuego cerca de la vegetación”.

Escuchá la entrevista completa a Diego Martí y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com