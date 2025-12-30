30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
ENTREVISTA

Diego Martí en Aconcagua Radio: "Está prohibido hacer fuego cerca de la vegetación"

Mendoza atraviesa un escenario de riesgo extremo por incendios y en diálogo con Aconcagua Radio, Martí pidió extremar cuidados. Escuchá la entrevista.

Diego Martí en Aconcagua Radio: Está prohibido hacer fuego cerca de la vegetación

Diego Martí en Aconcagua Radio: "Está prohibido hacer fuego cerca de la vegetación"

Foto: prensa Gobierno de Mendoza
 Por Aconcagua Radio

El coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, dialogó con Aconcagua Radio y advirtió que la provincia de Mendoza atraviesa un escenario de riesgo extremo por incendios forestales. “Este riesgo se va elaborando con los índices de peligro de incendios que se hacen en cada provincia”.

Y amplió: “Nosotros tenemos un índice diario en Mendoza que indica cómo podría comportarse un incendio y la posibilidad de que se produzca”.

Lee además
Desde el Registro Civil pidieron revisar la fecha de vencimiento del Documento Nacional de Identidad y renovar con anticipación.
a tener en cuenta

¿Tenés el DNI al día? Revisá si está por vencer y evitá problemas para viajar o hacer trámites
Tadeo García Zalazar en Aconcagua Radio: “Estamos cerca de universalizar la sala de 3 años”.
Entrevista

El balance de García Zalazar en Aconcagua Radio: avances en alfabetización, tecnología y formación en oficios
Pirotecnia (2).jpg
El especialista recordó que el uso de pirotecnia está prohibido en todo el territorio provincial

El especialista recordó que el uso de pirotecnia está prohibido en todo el territorio provincial

Riesgo extremo y llamados a extremar cuidados

Martí remarcó que al índice técnico se suma el contexto social y climático. “A esta particularidad hay que agregarle las fechas que estamos atravesando: las fiestas y las altas temperaturas”, señaló. En ese marco, pidió “tener especial cuidado con el uso de pirotecnia, que está prohibido, y con el uso del fuego en general, tanto para limpieza de campos como para el típico asado”.

El funcionario relató un caso reciente que grafica los riesgos. “Ayer tuvimos que ir a Cacheuta, donde una persona por hacer un asado en su terreno dejó caer unas brasas y casi termina incendiando la casa del vecino. Fue un descuido no intencional, pero estuvo a punto de causar un daño grave”, contó, y subrayó que “las altas temperaturas predisponen que se produzca un incendio”.

Causas que alienta la propagación del fuego

Martí explicó que no se trata sólo de sequía, sino que también las altas temperaturas facilitan los incendios forestales. En este sentido, explicó: “Eso hace que el combustible fino, el pasto, se seque más rápido y esté disponible para arder ante cualquier fuente de calor”, explicó, al mismo tiempo que recordó que “está prohibido hacer fuego fuera de áreas habilitadas”.

Asimismo, Martí enfatizó sobre las sanciones y los cuidados colectivos. “La multa por hacer fuego puede llegar hasta 58 millones de pesos este año y el próximo rondaría los 70 millones”, advirtió. También pidió “empatía a la población”, porque hay incendios activos en el sur y recordó que “está prohibido hacer fuego cerca de la vegetación”.

Escuchá la entrevista completa a Diego Martí y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Manuel Vilapriño en Aconcagua Radio: "El suicidio es la punta del iceberg de una problemática más profunda"

González Perejamo en Aconcagua Radio: "Los precios de Chile hay que buscarlos en la web"

Xeneize, al DNI: estos padres de Mendoza eligieron ese nombre para sus hijos

Las Más Leídas

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo  video
Escándalo televisivo

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

El acusado tiene 31 años y cuenta con condenas previas
Ambos se conocían

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén