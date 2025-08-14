El emblemático lugar de Mendoza en tierras que fueron de José de San Martín y que todos admiran

Imperdible

Mendoza ofrece un destino único para revivir la historia de José de San Martín y disfrutar del turismo cultural. En esta nota, te lo contamos en detalle.

Museo Histórico Municipal Las Bóvedas
Museo Histórico Municipal Las Bóvedas: un lugar con valor histórico y cultural

El Museo Histórico Municipal Las Bóvedas se encuentra en el departamento de San Martín, delimitado por las calles Pirovano, Godoy Cruz, Luzuriaga y Tomás Thomas. Está ubicado a solo 45 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a unos 38 minutos en auto.

Museo Histórico Municipal Las Bóvedas: el sitio histórico en tierras que fueron de José de San Martín

Según diversas fuentes, el museo se levanta sobre terrenos que pertenecieron al General José de San Martín y conserva una réplica de la casa donde residió hasta el año 1823.

Cómo llegar al Museo Histórico Municipal Las Bóvedas

A lo largo del tiempo, su estructura ha sido restaurada y puesta en valor en varias ocasiones, con el objetivo de preservar su patrimonio histórico y facilitar el acceso a toda la comunidad.

Uno de sus espacios más simbólicos es la galería que alberga la llama votiva, una representación permanente del espíritu y legado del Libertador.

La llama votiva en honor a José de San Martín

Quienes lo han visitado coinciden en que es un lugar ideal para disfrutar en familia, conocer más sobre la historia provincial y pasar agradables momentos en un entorno lleno de memoria y cultura.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

