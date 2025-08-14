El emblemático lugar de Mendoza en tierras que fueron de José de San Martín y que todos admiran

En el departamento de San Martín se encuentra el hermoso Museo Histórico Municipal Las Bóvedas , un espacio destacado por su valor histórico y cultural. Además, es un destino ideal para hacer turismo en Mendoza y descubrir más sobre la vida y legado de José de San Martín .

El Museo Histórico Municipal Las Bóvedas se encuentra en el departamento de San Martín , delimitado por las calles Pirovano, Godoy Cruz, Luzuriaga y Tomás Thomas. Está ubicado a solo 45 km de la Ciudad de Mendoza , lo que equivale a unos 38 minutos en auto .

Museo Histórico Municipal Las Bóvedas: un lugar con valor histórico y cultural

Según diversas fuentes, el museo se levanta sobre terrenos que pertenecieron al General José de San Martín y conserva una réplica de la casa donde residió hasta el año 1823.

A lo largo del tiempo, su estructura ha sido restaurada y puesta en valor en varias ocasiones , con el objetivo de preservar su patrimonio histórico y facilitar el acceso a toda la comunidad.

Uno de sus espacios más simbólicos es la galería que alberga la llama votiva, una representación permanente del espíritu y legado del Libertador.

Museo Histórico Municipal Las Bóvedas (3) La llama votiva en honor a José de San Martín Gentileza

Quienes lo han visitado coinciden en que es un lugar ideal para disfrutar en familia, conocer más sobre la historia provincial y pasar agradables momentos en un entorno lleno de memoria y cultura.

