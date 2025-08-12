En el departamento de Lavalle se encuentra la Capilla del Rosario, un sitio reconocido por su hermosa arquitectura y su importancia cultural. Es un destino ideal para el turismo interno en la provincia de Mendoza, que combina historia, arte y tradición local en un solo lugar.
Capilla Laguna del Rosario - 473972
Capilla de Rosario: un monumento histórico de la provincia de Mendoza
Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza
Hermosa arquitectura de Mendoza: cultura e identidad en un solo lugar
La Capilla del Rosario es un monumento histórico ubicado en las Lagunas de Guanacache, en el departamento de Lavalle, a aproximadamente 122 km de la Ciudad de Mendoza.
Como su nombre indica, el lugar venera la imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la provincia. Además, es un punto de encuentro y centro de peregrinación para la comunidad local.
Cómo llegar a la Capilla del Rosario
Este edificio es un valioso exponente de la arquitectura provincial. De formas sencillas, cuenta con una única, estrecha y profunda nave construida en adobe, con techo de cañizo y una cubierta de barro y paja.
Capilla del Rosario, Lavalle (2)
Capilla de Rosario: un espacio único de reflexión
Tras varias reformas, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1975 a través del Decreto N° 368/1975. Quienes lo han visitado destacan que es un lugar ideal para el encuentro familiar y la reflexión.