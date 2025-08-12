Hermosa arquitectura de Mendoza: cultura e identidad en un solo lugar

En el departamento de Lavalle se encuentra la Capilla del Rosario , un sitio reconocido por su hermosa arquitectura y su importancia cultural. Es un destino ideal para el turismo interno en la provincia de Mendoza , que combina historia, arte y tradición local en un solo lugar.

La Capilla del Rosario es un monumento histórico ubicado en las Lagunas de Guanacache, en el departamento de Lavalle , a aproximadamente 122 km de la Ciudad de Mendoza .

Capilla de Rosario: un monumento histórico de la provincia de Mendoza

Como su nombre indica, el lugar venera la imagen de Nuestra Señora del Rosario , patrona de la provincia. Además, es un punto de encuentro y centro de peregrinación para la comunidad local.

Este edificio es un valioso exponente de la arquitectura provincial . De formas sencillas, cuenta con una única, estrecha y profunda nave construida en adobe, con techo de cañizo y una cubierta de barro y paja.

Capilla del Rosario, Lavalle (2) Capilla de Rosario: un espacio único de reflexión

Tras varias reformas, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1975 a través del Decreto N° 368/1975. Quienes lo han visitado destacan que es un lugar ideal para el encuentro familiar y la reflexión.

