Turismo interno

Hermosa arquitectura de Mendoza: cultura e identidad en un solo lugar

Un rincón secreto en la provincia de Mendoza guarda historia, arte y tradición. Te contamos todos los detalles de este lugar ideal para el turismo interno.

Hermosa arquitectura de Mendoza: cultura e identidad en un solo lugar

Hermosa arquitectura de Mendoza: cultura e identidad en un solo lugar

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Lavalle se encuentra la Capilla del Rosario, un sitio reconocido por su hermosa arquitectura y su importancia cultural. Es un destino ideal para el turismo interno en la provincia de Mendoza, que combina historia, arte y tradición local en un solo lugar.

Capilla Laguna del Rosario - 473972
Capilla de Rosario: un monumento histórico de la provincia de Mendoza

Capilla de Rosario: un monumento histórico de la provincia de Mendoza

Hermosa arquitectura de Mendoza: cultura e identidad en un solo lugar

La Capilla del Rosario es un monumento histórico ubicado en las Lagunas de Guanacache, en el departamento de Lavalle, a aproximadamente 122 km de la Ciudad de Mendoza.

Lee además
Mendoza fortalece su red de manejo de emergencias con vehículos equipados y reformas administrativas
Salud

Mendoza fortalece su red de manejo de emergencias con vehículos equipados y reformas administrativas
elecciones 2025 en la ciudad de mendoza: que se vota y como sera la renovacion del concejo deliberante
En detalle

Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante
Capilla del Rosario, Lavalle
Capilla de Rosario: un sitio encantador

Capilla de Rosario: un sitio encantador

Como su nombre indica, el lugar venera la imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la provincia. Además, es un punto de encuentro y centro de peregrinación para la comunidad local.

Cómo llegar a la Capilla del Rosario

Embed

Este edificio es un valioso exponente de la arquitectura provincial. De formas sencillas, cuenta con una única, estrecha y profunda nave construida en adobe, con techo de cañizo y una cubierta de barro y paja.

Capilla del Rosario, Lavalle (2)
Capilla de Rosario: un espacio único de reflexión

Capilla de Rosario: un espacio único de reflexión

Tras varias reformas, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1975 a través del Decreto N° 368/1975. Quienes lo han visitado destacan que es un lugar ideal para el encuentro familiar y la reflexión.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

Temas
Seguí leyendo

La Cámara Minera destacó la audiencia pública en Mendoza como un paso clave para la minería

Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

La sorprendente experiencia para personas con discapacidad que une pedales e inclusión en Mendoza

Servicio Penitenciario de Mendoza: cómo postularse al nuevo concurso abierto

El Gobierno de Mendoza otorgó un incentivo salarial para un grupo determinado de docentes

Vouchers Educativos 2025: quiénes acceden al pago y cuánto es el monto de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este martes 12 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 12 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza fortalece su red de manejo de emergencias con vehículos equipados y reformas administrativas
Salud

Mendoza fortalece su red de manejo de emergencias con vehículos equipados y reformas administrativas

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear
Escalofriante hallazgo

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

Te Puede Interesar

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales
Ajuste del Estado

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales

Por Marcelo López Álvarez
Alfredo Cornejo habló del armado de las listas para las próximas elecciones.  video
Elecciones 2025

Video: para Cornejo, la alianza del PRO y Difonso es una "bolsa de gatos"

Por Sitio Andino Política
Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza? video
Endeudamiento

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Por Sitio Andino Economía