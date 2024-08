WhatsApp Plus: innovaciones y riesgos en la actualización de agosto 2024

En agosto de 2024, WhatsApp Plus lanzó su última versión, la v17.57, con innovadoras funciones para usuarios de celulares plegables. Esta actualización promete una experiencia más rica, pero también plantea preocupaciones serias de seguridad. Para quienes buscan aprovechar al máximo la app, el primer paso es desinstalar la versión oficial de WhatsApp , realizar una copia de seguridad y descargar el APK de la nueva versión desde un enlace externo .

Descarga e instalación

Para instalar WhatsApp Plus v17.57, los usuarios deben seguir una serie de pasos críticos. Primero, es esencial hacer un respaldo de la versión oficial de WhatsApp en Google Drive, dado que la aplicación de Meta ocupará espacio en la nube. Luego, se debe eliminar WhatsApp original y proceder a la descarga del APK. Para instalar esta aplicación no oficial, se debe permitir a Google Chrome la instalación de aplicaciones de terceros. Tras la instalación, se deben ingresar el número de teléfono, el código de verificación, y configurar el perfil, incluyendo nombre y foto. Una vez completados estos pasos, WhatsApp Plus estará listo para usar.